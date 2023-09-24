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14:26, 24 сентября 2023Россия

ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об атаке белгородского поселка со стороны Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Поселок Новый в Белгородской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, под атаку попал проезжающий автомобиль — на него было сброшено взрывное устройство. Пострадал водитель камаза, после инцидента он обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», — отчитался губернатор.

Гладков заявил, что ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область почти 90 раз. По подсчетам, всего зафиксировано 89 снарядов, выпущенных по региону 23 сентября. Во всех случаях, по данным Гладкова, обошлось без пострадавших. Днем ранее было зафиксировано около 130 разных ударов.

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    Варвара Кошечкина
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