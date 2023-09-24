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14:37, 24 сентября 2023Россия

В приграничном регионе России сработала система ПВО

Губернатор Старовойт сообщил, что система ПВО работает близ Курска
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Близ Курска работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — отметил глава области и порекомендовал гражданам обращаться к оперативным службам в случае обнаружения подозрительных предметов.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал административное здание в Курске. По информации Старовойта, в результате незначительные повреждения получила крыша строения.

Кроме того, поселок Новый в Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Под удар попал проезжающий автомобиль «Камаз» — на него было сброшено взрывное устройство.

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    Варвара Кошечкина
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