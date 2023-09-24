Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава пояснил, что подвергшееся атаке здание располагается в Центральном округе Курска. По информации Старовойта, в результате незначительные повреждения получила крыша.

«Сотрудники оперативных служб выехали на место», — подчеркнул курский губернатор.

22 сентября стало известно, что средства противовоздушной (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией Курской области.

В Минобороны разъяснили, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, заверили в ведомстве.

До этого сообщалось, что курский поселок Теткино остался без воды и электричества после двух обстрелов со стороны Украины.

