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10:29, 24 сентября 2023Россия

Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Фото: Erick Zajac / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава пояснил, что подвергшееся атаке здание располагается в Центральном округе Курска. По информации Старовойта, в результате незначительные повреждения получила крыша.

«Сотрудники оперативных служб выехали на место», — подчеркнул курский губернатор.

22 сентября стало известно, что средства противовоздушной (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией Курской области.

В Минобороны разъяснили, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, заверили в ведомстве.

До этого сообщалось, что курский поселок Теткино остался без воды и электричества после двух обстрелов со стороны Украины.

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    Анна Щербакова
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