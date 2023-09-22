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17:43, 22 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Курской области

Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны в пятницу, 22 сентября.

В ведомстве пояснили, что сбитый дрон был самолетного типа. Атака беспилотника со стороны Украина была пресечена около 15:30.

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, обломки сбитого устройства были найдены в деревне Шагарово. В результате падения обломков оказались повреждены крыша одного частного дома и автомобиль.

Власти пообещали владельцу жилища помочь с восстановлением.

В тот же день украинский беспилотник был ликвидирован на подлете к Белгородской области. В результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

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    Анна Щербакова
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