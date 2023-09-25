Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 25 сентября 2023Россия

В Крыму сбили четыре беспилотника

Минобороны: над Крымом и Черным морем средства ПВО сбили четыре беспилотника

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в небе над Крымом и над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Украинские беспилотники самолетного типа были сбиты над северо-западной частью акватории Черного моря, уточнили в оборонном ведомстве. Там действия Украины назвали попыткой совершить террористические атаки на территории России.

Утром в понедельник, 25 сентября, беспилотники сбили в трех регионах России. Сначала средства ПВО сбили дрон в Тульской области, никто не пострадал. Власти не привели подробностей о случившемся.

Затем беспилотники противника атаковали Курск. Там пострадали несколько частных домов, оказались повреждены крыши административного здания и выбиты окна в многоквартирном доме. Помимо этого, еще один дрон упал в Курском районе региона.

Впоследствии в Брянской области отчитались о работе ПВО по двум беспилотникам ВСУ. Беспилотники самолетного типа сбили над Суражским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?

    Задержанного сына экс-президента Армении арестовали на месяц

    В Подмосковном лесу нашли трехметрового питона

    Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ

    Изменившие возлюбленным люди объяснили причины неверности

    Одно уведомление на телефоне парня озадачило пользователей сети

    Вирусолог перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола»

    В самой пророссийской стране ЕС выступили за прекращение военной помощи Украине

    Стало известно о планах России расследовать диверсии на «Северных потоках»

    В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости