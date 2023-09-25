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07:14, 25 сентября 2023Россия

Курск атаковали беспилотники ВСУ

Губернатор Старовойт: из-за атаки дронов ВСУ в Курске пострадали частные дома
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Globallookpress.com

Из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске пострадали несколько частных домов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Разрушения из-за дронов зафиксированы в Центральном округе Курска. Помимо частных домов, там также повреждены крыши административного здания и выбиты окна в многоквартирном доме. В результате случившегося никто не пострадал.

«Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества», — добавил Старовойт.

За воскресенье, 24 сентября, над Курской областью дважды сработали системы ПВО. Сначала они сработали близ Курска, затем — в Курском районе. Губернатор призвал всех жителей сохранять спокойствие.

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    Анастасия Шейкина
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