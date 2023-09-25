Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью

В Тульской области сообщили о предпринятых ПВО мерах по отражению атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью, об этом сообщило министерство по региональной безопасности на странице во «ВКонтакте».

«Двадцать четвертого сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало.

Вечером 24 сентября Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Также дрон был сбит над Курской областью около 20:30 мск. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, над областью второй раз за день сработала система ПВО.