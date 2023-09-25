Мэр Курска раскрыл последствия атаки дронов на город

Мэр Курска Куцак: 15 домовладений и четыре авто повреждены после атаки дронов

При атаке беспилотников на Курск повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля. Последствия случившегося раскрыл мэр российского города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла», — написал Куцак.

Никто не пострадал, сообщил мэр, подчеркнув, что он выехал на место происшествия вместе с коллегами, чтобы пообщаться с жителями. Глава Курска пообещал жителям оказать всю необходимую помощь в восстановлении поврежденного жилья.

Курск атаковали беспилотники утром в понедельник, 25 сентября. Губернатор Роман Старовойт не сообщил, сколько конкретно дронов пытались атаковать регион. По его данным, в Курске пострадали несколько частных домов, оказались повреждены крыши административного здания и выбиты окна в многоквартирном доме. Помимо этого, еще один дрон упал в Курском районе области.

Помимо Курской области, 25 сентября ВСУ пытались атаковать Брянскую, Тульскую, и Белгородскую области и Крым — в этих регионах системы ПВО также сбили беспилотники.