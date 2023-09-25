Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 25 сентября.

По данным ведомства, атаку дрона в приграничном российском регионе удалось предотвратить около 9:00. Сбитый беспилотник был самолетного типа.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили четыре беспилотника в Курской и Брянской областях.

В российском оборонном ведомстве отчитались, что уничтоженные дроны принадлежали к самолетному типу.

До этого Минобороны доложило о четырех сбитых беспилотниках в небе над Крымом и северо-западной частью акватории Черного моря. О разрушениях и пострадавших сведений не поступало.