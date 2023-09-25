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08:05, 25 сентября 2023Россия

Минобороны раскрыло подробности уничтожения дронов в двух регионах России

Минобороны: средства ПВО сбили четыре дрона над Курской и Брянской областями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника в Курской и Брянской областях. Подробности об уничтожении дронов сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили два беспилотника в небе над Курской областью, еще два — над Брянской. Уничтоженные дроны были самолетного типа, сообщили в Минобороны и назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

Утром в понедельник, 25 сентября, беспилотники сбили еще в двух регионах России. Сначала средства ПВО сбили дрон в Тульской области, никто не пострадал. Власти не привели подробностей о случившемся. В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов.

Затем министерство обороны отчиталось о четырех сбитых беспилотниках в небе над Крымом и северо-западной частью акватории Черного моря. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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    Анастасия Шейкина
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