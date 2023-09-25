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15:02, 25 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России: средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«25 сентября т.г. около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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