Бастрыкин потребовал арестовать россиянина за расправу над героем СВО

Глава СКР Бастрыкин потребовал арестовать челябинца, лишившего жизни героя СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал добиться ареста бойца ММА, лишившего жизни ветерана специальной военной операции (СВО) в Челябинской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

Глава ведомства уже поставил расследование этого дела на контроль.

Трагедия произошла 16 сентября в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Мужчина получил перелом, после чего ударился головой об землю.

Отмечается, что ветеран был сотрудником МВД. Он успел получить много наград за защиту Родины. Теперь по факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.