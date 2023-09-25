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03:48, 25 сентября 2023Мир

Боррель выразил сожаление из-за «не желающего играть по правилам» мира

Боррель после визита на ГА ООН выразил сожаление, что мир не играет по правилам
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Nacho Frade / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН в своем блоге выразил сожаление из-за того, что мир не желает играть по правилам.

Он напомнил, что сейчас мир становится все более и более многополярным, поэтому естественной реакцией должно стать укрепление правил игры.

«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — заявил Боррель.

Он указал, что в развивающихся странах растет спрос на суверенитет и идентичность, практически все они считают, что существуют надежные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении.

Глава евродипломатии также выразил недовольство тем, что Глобальный Юг недостаточно осуждает конфликт на Украине, а далекие от Евросоюза страны не считают это серьезной проблемой.

Боррель добавил, что страны Глобального Юга рассматривают западные ценности как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер.

Новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса по множеству вопросов, заключил он.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС являются травоядными животными в мире хищников. По его мнению, европейцы, несмотря на свою приверженность верховенству закона, должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому.

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    Марина Совина
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