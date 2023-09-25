Скончался один из главарей итальянской «Коза Ностра»

RaiNews24: в больнице скончался один из главарей мафии Маттео Мессина Денаро

В больнице скончался один из главарей сицилийской мафии «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

62-летний итальянский мафиози, которого арестовали в январе 2023 года и поместили тюрьму строго режима, проходил лечение от рака толстой кишки и с пятницы 22 сентября пребывал в коме. Отмечается, что Денаро будет похоронен на своей малой родине, в городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро был самым разыскиваемым итальянским преступником до своей поимки. Еще до ареста его приговорили к пожизненному заключению за убийство прокуроров Фальконе и Борселлино в 1992 году. Его также признали виновным в 12 других смертях, включая убийство сына перебежчика, тело которого растворили в кислоте после удушения. Арест Денаро маркировал конец эпохи «Коза Ностра», как считают итальянские власти.

Ранее сообщалось, что итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах, нашли по кулинарному блогу на YouTube. На видео беглец скрывал лицо, но его выдали татуировки на теле.