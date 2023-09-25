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20:06, 25 сентября 2023Культура

Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессирующей деменции актера

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о деменции 68-летнего актера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессирующей деменции мужа. Ее интервью для журналистки Ходе Котб цитирует Daily Mail.

45-летняя супруга артиста рассказала о том, что 68-летний Уиллис страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Она назвала тяжелым состояние звезды «Крепкого орешка».

«Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание», — заявила Хеминг, говоря о своих дочерях от Уиллиса, 11-летней Мейбл и восьмилетнкй Эвелин.

Журналистка спросила, понимает ли актер происходящее или хотя бы часть его. В ответ на это Хеминг предположила, что Уиллис может быть оторван от реальности.

В сентябре стало известно, что у актеров и бывших супругов 68-летнего Брюса Уиллиса и 60-летней Деми Мур родилась первая внучка. Об этом написала старшая дочь пары Румер Уиллис в соцсетях, добавив, что новорожденную, появившуюся на свет 18 апреля, назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

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    Сергей Равин
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