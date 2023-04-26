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13:54, 26 апреля 2023Культура

У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась первая внучка

У актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась первая внучка

Фото: Henry Nicholls / Reuters

У голливудских актеров и бывших супругов 68-летнего Брюса Уиллиса и 60-летней Деми Мур родилась первая внучка. Об этом сообщила старшая дочь пары Румер в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ты чистая магия. Ты больше, чем мы могли мечтать», — написала 34-летняя Румер Уиллис, добавив, что новорожденную, появившуюся на свет 18 апреля, назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Отцом ребенка является музыкант Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks, с которым дочь Брюса Уиллиса состоит в отношениях на протяжении последних нескольких лет.

У звезды фильма «Крепкий орешек» пять дочерей: три были рождены в браке с Деми Мур, который распался в 2000 году, и две — от второй супруги Эмми Хеминг.

В марте прошлого года Деми Мур сообщила, что Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи актера, в котором говорится, что он принял подобное решение из-за диагностированной афазии.

Спустя год после этого вторая супруга артиста Эмма Хемминг обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее мужа, у которого диагностировали лобно-височную деменцию.

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Анастасия Астахова
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