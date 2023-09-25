Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 25 сентября 2023Мир

В США заявили о необходимости тщательно следить за направляемой Украине техникой

Сенатор Уоррен: США нужно тщательно следить за направляемой Украине техникой

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая приехала с визитом в Киев, в интервью телеканалу CBS рассказала о необходимости властей США тщательно следить за тем, как Украина использует технику, которую ей направляют.

«Нам нужно быть уверенными, что то, что мы тратим, действительно расходуется на оборону страны. Это важно. Поэтому мы здесь», — заявила она.

Помимо нее в украинской столице находятся американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. Они заверили, что Пентагон внимательно следит за тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют каждую единицу переданной им техники, отметив, что до сих пор не было никаких свидетельств растрат.

Комментируя возможное поражение Киева в случае прекращения ему поставок со стороны Западных стран Грэм отметил, что Украина уменьшает военный потенциал России, а американцы при этом остаются живы, что является отличной сделкой для США.

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине и подчеркнул, что они не изменят ситуацию. По его мнению, не существует техники, которая помогла бы ВСУ «кардинально изменить ход событий».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

    В США заявили о необходимости тщательно следить за направляемой Украине техникой

    Популярная телезвезда попала в объектив папарацци в ярком купальнике

    Боррель выразил сожаление из-за «не желающего играть по правилам» мира

    Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

    Дания отказала РФ в большинстве запросов по делу о подрыве «Северных потоков»

    Модель потратила заработанные на футфетишистах деньги на поездки по миру

    В столичном автобусе заметили смотревшего порно россиянина

    Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС

    Россия потребует у Канады разъяснений из-за чествования экс-бойца дивизии СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости