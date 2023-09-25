В США заявили о необходимости тщательно следить за направляемой Украине техникой

Сенатор Уоррен: США нужно тщательно следить за направляемой Украине техникой

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая приехала с визитом в Киев, в интервью телеканалу CBS рассказала о необходимости властей США тщательно следить за тем, как Украина использует технику, которую ей направляют.

«Нам нужно быть уверенными, что то, что мы тратим, действительно расходуется на оборону страны. Это важно. Поэтому мы здесь», — заявила она.

Помимо нее в украинской столице находятся американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. Они заверили, что Пентагон внимательно следит за тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют каждую единицу переданной им техники, отметив, что до сих пор не было никаких свидетельств растрат.

Комментируя возможное поражение Киева в случае прекращения ему поставок со стороны Западных стран Грэм отметил, что Украина уменьшает военный потенциал России, а американцы при этом остаются живы, что является отличной сделкой для США.

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине и подчеркнул, что они не изменят ситуацию. По его мнению, не существует техники, которая помогла бы ВСУ «кардинально изменить ход событий».