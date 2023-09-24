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22:32, 24 сентября 2023Мир

В Германии оценили влияние танков Abrams на конфликт на Украине

Немецкий генерал Виттманн: танки Abrams не изменят ситуацию на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Немецкий генерал Клаус Виттманн прокомментировал поставку танков Abrams Украине, которую намерены осуществить США. Об этом он высказался в эфире телеканала Welt, запись беседы опубликована на YouTube.

Виттманн оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине и подчеркнул, что они не изменят ситуацию. По его мнению, не существует техники, которая помогла бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) «кардинально изменить ход событий». Военный добавил, что Киев не получает необходимое вооружение вовремя.

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«Все, что мы присылаем, — хорошее оружие. Однако большая часть доставляется слишком поздно. К тому же скоро начнется распутица, а потом придет зима», — заключил генерал из Германии.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Киева. Также, по итогам переговоров глава США подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину.

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    Марина Совина
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