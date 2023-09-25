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15:27, 25 сентября 2023Мир

Офицер ЦРУ рассказал о просчете Запада в борьбе с Россией

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Запад просчитался с введением санкций против России
СюжетСанкции против России:

Кадр: George Galloway / YouTube

Запад просчитался с введением санкций против России, так как они не смогли сломить ее. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди на Youtube-канале бывшего члена британского парламента Джорджа Галлоуэя.

«Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать», — заявил он.

Джиральди добавил, что санкции имеют обратный эффект, так как от них преимущественно пострадали западные экономики. По его мнению, Россия вышла победителем из санкционного давления.

Ранее Джиральди заявил, что предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель о многополярности лучше того миропорядка, какой предлагают США.

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    Максим Габриелян
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