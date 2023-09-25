Россиянам раскрыли способы чистки разных видов расчесок

Блогерша Елена Матвеева: почистить расческу помогут пена для бритья и спирт

Блогерша Елена Матвеева раскрыла россиянам способы чистки разных видов расчесок. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Специалистка отметила, что для удаления загрязнений с данных инструментов можно использовать распространенные продукты. Изделия потребуется поместить на 15-20 минут горячую воду (литр) и добавить столовую ложку девятипроцентного уксуса и две чайные ложки пищевой соды.

При этом массажную расческу на 25 минут также можно покрыть пеной для бритья, а деревянную поможет обезжирить спирт, указала собеседница издания. «[Следует] нанести спирт на ватный диск и пройти по всем зубцам», — пояснила она.

Ранее парикмахер Мэтт Ньюман из США также показал способ почистить расческу от волос. Он посоветовал замочить изделие в теплой воде с добавлением шампуня.