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12:14, 25 сентября 2023Экономика

Россиянам раскрыли способы получить лучшие условия по кредиту

Финансист Грибков: высокий кредитный рейтинг поможет получить большую сумму
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Высокий кредитный рейтинг, недопущение просрочек по платежам и низкая долговая нагрузка помогут получить от банка лучшие условия по займам, заявил заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. Его слова приводит Ura.ru.

Эксперт уточнил, что чем ниже кредитный рейтинг клиента, тем меньшую сумму ему может одобрить банк. На этом фоне перед обращением в финансовую организацию, по возможности, лучше не иметь множества действующих и непогашенных займов. Речь идет в том числе о наличии кредитных карт. Важно также иметь уровень долговой нагрузки ниже 40 процентов от дохода.

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В противном случае клиент рискует столкнуться с рядом проблем. У россиян с недостаточно высоким рейтингом обычно маленький выбор банков, которые готовы одобрить им кредит. Кроме того, таким гражданам финансовые организации выдают относительно небольшие суммы денег, а ставка по кредиту или ипотеке может оказаться выше средней, что в итоге может привести к переплате. «Чтобы вам (клиенту с низким кредитным рейтингом — прим. "Ленты.ру") одобрили заем, придется либо отдавать в залог имущество, либо просить кого-то быть вашим созаемщиком или поручителем», — заключил Грибков.

В начале сентября начальник отдела финансовой грамотности главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу Ольга Милова посоветовала россиянам не брать кредит, если ежемесячный платеж по нему будет превышать 30 процентов бюджета. Еще одним правильным способом взять заем, по ее мнению, станет составление финансового плана со среднесрочным прогнозом по доходам и расходам.

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    Анатолий Акулов
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