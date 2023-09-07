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12:30, 7 сентября 2023Экономика

Россиянам раскрыли правильные способы взять кредит

Центробанк: ежемесячные платежи по кредитам не должны превышать 30% дохода

Фото: Unsplash

В Центробанке посоветовали россиянам не брать кредит, если ежемесячный платеж по нему будет превышать 30 процентов бюджета. Слова начальника отдела финансовой грамотности главного управления регулятора по Центральному федеральному округу Ольги Миловой приводит «Газета.Ru».

Эксперт также порекомендовала гражданам иметь в наличии финансовый план, чтобы точно прогнозировать доходы и расходы. При уже взятом кредите полезным будет попытаться срежиссировать жизнь при нем на пару месяцев вперед. «Попробуйте пару месяцев пожить на те средства, которые должны у вас будут оставаться после того, как вы возьмете кредит», — заявила Милова.

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В течение этого времени, по ее словам, заемщик сможет понять, насколько для него комфортно и приемлемо вносить платежи по кредиту и жить на оставшиеся деньги. Полезным будет заранее выяснить собственный уровень финансовой нагрузки, чтобы в дальнейшем не попасть в долговую яму.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщила, что по итогам первой половины 2023 года суммарный размер задолженности россиян перед банками увеличился на 3,3 триллиона и впервые превысил 32 триллиона рублей. Рост оказался максимальным как минимум с 2015 года. При этом более трети заявителей (36 процентов) на ипотечный, автокредит или потребительский кредит в этом году получили отказ без объяснения причин.

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    Анатолий Акулов
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