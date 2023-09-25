В Калининграде проведут встречу в поддержку людей с депрессией

В Калининграде состоится встреча в поддержку людей с депрессией

В Калининграде для людей с депрессией и биполярным расстройством проведут бесплатную встречу поддержки. Об этом сообщает «КП- Калининград».

Мероприятие состоится 27 сентября в актовом зале психиатрической больницы Калининградской области номер один. Темой встречи станет «Стигма и принятие диагноза».

Отмечается, что нуждающиеся в поддержке люди регулярно посещают подобные мероприятия. Они проходят в медицинском учреждении с 19:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в Калининграде школьники отказались от цветов для учителей на 1 сентября, чтобы помочь больным детям. В общей сложности ученикам, их родителям и педагогам удалось собрать 361 700 рублей.

