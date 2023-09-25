Пассажир российского самолета подрался с попутчиком и нарвался на статью

МВД РФ по СКФО: два пассажира подрались на рейсе Петербург — Минводы

Двое мужчин подрались на борту российского самолета, один из них в итоге нарвался на уголовную статью. Об этом сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Лайнер неназванной авиакомпании выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Во время полета двое мужчин 1981 и 1987 годов рождения подрались. Другой пассажир, уроженец Пятигорска 1968 года рождения, сделал хулиганам замечание, после чего его ударили по голове.

В аэропорту Минвод дебоширов и их пострадавшего попутчика встретила полиция. Внезапно пятигорцу стало плохо. Прибывшие на место врачи провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

Как уточнили в МВД, в отношении двух подравшихся мужчин составили административные протоколы по статьям 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП. Также на одного из них завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее житель Хакасии напился на рейсе Новосибирск — Красноярск и сообщил о минировании самолета. Он также вел себя агрессивно во время полета и матерился, в результате чего угодил в тюрьму.