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14:12, 25 сентября 2023Путешествия

Россиянин напился, сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму

NGS24.RU: пассажир из Хакасии сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Житель Хакасии напился, сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму. Об этом пишет портал NGS24.RU.

Инцидент произошел в пассажирском лайнере, летевшем из Новосибирска в Красноярск, еще в конце августа, однако в транспортной полиции рассказали о нем только сейчас. Отмечается, что 39-летний россиянин вел себя агрессивно во время полета и матерился.

Усмирить пассажира пытались члены экипажа. В ответ дебошир заявил, что заминировал самолет, а затем попытался ударить одного из бортпроводников.

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Сотрудники авиакомпании связали и обездвижили мужчину специальными ремнями, после чего сообщили о произошедшем в красноярский аэропорт. Против пассажира возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса РФ), ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотрудникам полиции о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга и был пойман. Непредвиденная ситуация произошла с 50-летним пассажиром «Уральских авиалиний» Павлом И., прибывшим в столицу Урала из Санкт-Петербурга.

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    Фариза Бацазова
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