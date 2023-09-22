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11:12, 22 сентября 2023Путешествия

Россиянин напился и сообщил полицейским о готовящемся теракте в аэропорту

Shot: пьяный россиянин сообщил о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотрудникам полиции о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга и был пойман. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг вечером, 21 сентября, с 50-летним пассажиром «Уральских авиалиний» Павлом И., прибывшим в столицу Урала из Санкт-Петербурга. Сначала мужчина напился в самолете, а после продолжил употреблять в ресторанах авиагавани.

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«За этим занятием мужчина провел больше 12 часов и к семи вечера, будучи сильно пьяным, изрядно заскучал, — говорится в сообщении. — Развлечение себе Павел выбрал самое неподходящее. Он позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные прямо сейчас готовят теракт в аэропорту Кольцово».

Так мужчина хотел посмотреть, как полицейские будут вычислять несуществующих террористов. По данным источника, правоохранители немедленно обследовали все здание аэродрома, но никакой взрывчатки и подозрительных людей не нашли. При этом они быстро вычислили нарушителя.

Отмечается, что пассажира задержали, в настоящее время ему грозит уголовное дело. Также выяснилось, что ранее мужчина был судим за пьяную езду. Более того, на него составляли административные протоколы за мелкое хулиганство, неуплату алиментов и трижды — за распитие алкоголя в общественном месте.

Ранее в сентябре телефонные террористы попытались сорвать рейс «Уральских авиалиний», угрожая сбить самолет. Уточняется, что злоумышленники позвонили в информационный отдел аэропорта Домодедово. Они заявили, что уничтожат воздушное судно на маршруте МоскваСочи и всех пассажиров при посадке.

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    Фариза Бацазова
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