Экс-глава Еврокомиссии назвал условие завершения конфликта на Украине

Экс-глава ЕК: конфликт на Украине завершится только при участии США и Китая

Конфликт на Украине может быть завершен только при участии США и Китая. Об этом заявил бывший глава Европейской комиссии (ЕК) и экс-премьер-министр Италии Романо Проди, передает ТАСС.

«Или американцы и китайцы приходят к соглашению, или мира не будет. Они начали разговаривать друг с другом, этот диалог частично начался», — назвал он условие прекращения конфликта.

Проди добавил, что отсутствие посредничества ООН в урегулировании конфликта является серьезной ошибкой. По его мнению, отсутствие качественной работы международных структур может привести к росту международной нестабильности.

Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн предположил, каким образом возможно урегулировать конфликт на Украине. Политик призвал стороны прийти к прекращению огня.