ЕК заявила об ослаблении покупательной способности из-за конфликта на Украине

ЕК: конфликт на Украине ослабил покупательную способность европейских экономик

Конфликт на Украине ослабил покупательную способность европейских экономик. Об этом заявил первым заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«В частности, он [конфликт на Украине] ослабляет Евросоюз, который является крупнейшим экспортным рынком Китая. Наша покупательная и импортная способность падает. Говоря по-простому, мы теперь можем меньше покупать», — рассказал политик, выступая перед студентами в Университете Цинхуа в Пекине.

Отмечается, что Домбровскис прибыл в Пекин для участия в десятом раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР. Темой встречи станут проблемы экономики и торговли.

Ранее аналитики регулятора Бундесбанка заявили, что немецким предприятиям необходимо переосмыслить сильную зависимость от поставок из Китая на фоне роста геополитических рисков. Также они призвали местные компании и финансовые организации не инвестировать значительные средства в китайскую экономику.