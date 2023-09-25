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11:53, 25 сентября 2023Мир

ЕК заявила об ослаблении покупательной способности из-за конфликта на Украине

ЕК: конфликт на Украине ослабил покупательную способность европейских экономик

Фото: Luca Bruno / AP

Конфликт на Украине ослабил покупательную способность европейских экономик. Об этом заявил первым заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«В частности, он [конфликт на Украине] ослабляет Евросоюз, который является крупнейшим экспортным рынком Китая. Наша покупательная и импортная способность падает. Говоря по-простому, мы теперь можем меньше покупать», — рассказал политик, выступая перед студентами в Университете Цинхуа в Пекине.

Отмечается, что Домбровскис прибыл в Пекин для участия в десятом раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР. Темой встречи станут проблемы экономики и торговли.

Ранее аналитики регулятора Бундесбанка заявили, что немецким предприятиям необходимо переосмыслить сильную зависимость от поставок из Китая на фоне роста геополитических рисков. Также они призвали местные компании и финансовые организации не инвестировать значительные средства в китайскую экономику.

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    Максим Габриелян
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