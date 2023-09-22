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13:41, 22 сентября 2023Экономика

В Германии призвали переосмыслить сильную торговую зависимость от Китая

Бундесбанк призвал предприятия ФРГ переосмыслить зависимость от поставок из КНР

Фото: Annette Riedl / Getty Images

Немецким предприятиям необходимо переосмыслить сильную зависимость от поставок из Китая на фоне роста геополитических рисков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сентябрьского отчета Бундесбанка.

Аналитики регулятора также призвали местные компании и финансовые организации не инвестировать значительные средства в китайскую экономику. По мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, экономика Германии сможет адаптироваться к новым мировым реалиям.

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Еще одной значимой проблемой в среднесрочной перспективе для немецкого ВВП станет демографическая ситуация в стране. Из-за общего старения населения крупнейшая экономика Европы в обозримом будущем может столкнуться с сокращением рабочей силы. На этом фоне властям ФРГ нужно будет в большей степени привлекать трудовых мигрантов из стран, не входящих в состав Евросоюза (ЕС). Приток рабочей силы из-за рубежа поможет Германии избежать кадрового дефицита, заключили в Бундесбанке.

В первой половине сентября Bloomberg сообщило о пересмотре Бундестагом своего прогноза по темпам роста экономики ФРГ на 2023 год. Согласно обновленной оценке парламента, ВВП Германии сократится к концу декабря на 0,3 процента вместо ранее ожидавшегося прироста в 0,4 процента. Одной из основных причин пересмотра прогноза аналитики назвали сохраняющиеся проблемы в промышленном секторе страны.

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    Анатолий Акулов
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