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11:59, 25 сентября 2023Экономика

Российский кабмин разрешил экспорт части нефтепродуктов

Кабмин разрешил экспорт нефтепродуктов «Транснефтью» и РЖД

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство России разрешило транспортировку нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД собирались экспортировать до вступления запрета на экспорт, 21 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Согласно документу, теперь запрет не распространяется на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с территории ЕАЭС, которые до этого срока РЖД и «Транснефть» приняли к перевозке или транспортировке либо на которые до вступления в силу постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно.

Ранее кабмин временно запретил экспорт бензина и дизельного топлива во все страны, кроме Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Как отметили в Кремле, такая мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что приведет к снижению цен для российских потребителей. В Министерстве энергетики России добавили, что ограничения позволят также предотвратить «серый» экспорт моторного топлива.

На фоне этого запрета цены на топливо в Европе резко подскочили.

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    Анастасия Яланская
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