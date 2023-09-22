Цены на топливо в Европе подскочили после запрета на экспорт из России

Guardian: цены на топливо в Европе подскочили после введения ограничений Россией

Цены на дизельное топливо в Европе подскочили на пять процентов, превысив тысячу долларов за тонну, пишет издание The Guardian.

Кроме того, по состоянию на 16:30 22 сентября цена на нефть марки Brent, по данным Лондонской фондовой биржи, с 21 сентября выросла на 1,18 процента, до 94,36 доллара за баррель.

Ранее правительство России временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива во все страны, кроме Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Как отметили в Кремле, такая мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что приведет к снижению цен для российских потребителей. В Министерстве энергетики РФ добавили, что ограничения позволят также предотвратить «серый» экспорт моторного топлива.

Как пишет The Guardian со ссылкой на данные трейдеров Лондонской фондовой биржи, Россия уже сократила экспорт топлива почти на 30 процентов.