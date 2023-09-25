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03:30, 25 сентября 2023Путешествия

Модель потратила заработанные на футфетишистах деньги на поездки по миру

DS: модель потратила на путешествия до 5700 фунтов, заработанных на фото ног

Фото: @sin_is_feet

Британская модель и татуировщица рассказала, что она публикует фотографии своих ног на сайте для футфетишистов, а заработанные деньги тратит на поездки по миру. Подробности истории публикует таблоид Daily Star.

41-летняя Сини Ариэль из Лондона призналась, что в удачный месяц она может заработать на таких снимках до 5700 фунтов стерлингов (около 679 тысяч рублей). Этой суммы хватает на перелеты бизнес-классом и путешествия по разным городам и странам: Нью-Йорку, Лас-Вегасу, Швейцарии, Камбодже и Лаосу.

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По словам Ариэль, некоторые кадры гарантированно становятся хитами. «Мои самые продаваемые фотографии — подошвы ног. На втором месте — растягивание пальцев ног, а на третьем — видео, где я поднимаю вещи, отрывая пальцы ног от пола», — пояснила она, добавив, что использует в описании снимков такие слова, как «грязные ноги» и «подошвы», а затем назначает цену.

Британка призналась, что когда она только начинала карьеру в этой области, путешествия были на первом месте в ее списке расходов.

«Я всегда любила путешествовать, и теперь я могу поехать куда угодно. Мне нравится видеть жизнь разных людей, знакомиться с ними, слушать их истории и смотреть, как они живут. Мир — удивительное место, и в нем так много невиданного», — поделилась модель.

Ранее 27-летняя американка рассказала, что заработала примерно 400 тысяч фунтов стерлингов (около 48 миллионов рублей) на путешествиях с пожилыми богачами. Пальмар Келли (Palmar Kelly) побывала в Лас-Вегасе, Мексике, Франции и Италии с обеспеченными мужчинами в возрасте, которые платили ей за компанию.

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    Марина Черняк
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