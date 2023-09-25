Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 25 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали число участников оборонного форума

Глава МИД Украины Кулеба: 165 компаний поучаствуют в оборонном форуме Киева
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 165 мировых компаний поучаствуют в Форуме оборонной промышленности, который пройдет в стране осенью. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили свое участие в нашем форуме оборонной промышленности», — заявил министр иностранных дел.

По словам Кулебы, мероприятие поспособствует производству вооружения и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров Киева. Он добавил, что в организации форума принимают участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ранее Камышин назвал локомотивом восстановления украинской экономики производство оружия с международными предприятиями. Он заявлял, что на Украине планируют собрать передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости