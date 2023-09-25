Глава Минобороны Франции: в Молдавии будет действовать постоянная военная миссия

Франция направит в Молдавию постоянную военную миссию. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на брифинге в Кишиневе, передает агентство Sputnik.

Министр указал на готовность заключить договор о сотрудничестве с молдавским Минобороны. В частности, речь идет об обучении молдавских военных, предоставлении экипировки и вооружения, а также об укреплении системы обороны.

При этом в Конституции Молдавии закреплен нейтральный статус республики.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал власти республики развернуть агитацию о пользе членства в НАТО среди граждан, большинство из которых выступают против отмены закрепленного в конституции нейтралитета.

«Население не знает, что значит НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие — нет», — сказал он.

По его словам, правительство приступило к внедрению в армии натовских стандартов. Речан отметил, что Молдавия увеличивает инвестиции в армию и их объемы, которые поступают от государств НАТО и блока.