В Молдавии призвали развернуть агитацию о пользе членства в НАТО

Премьер Молдавии Речан призвал развернуть агитацию о пользе членства в НАТО

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал власти республики развернуть агитацию о пользе членства в НАТО для населения, большинство которого против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. Об этом пишет ТАСС.

«Население не знает, что значит НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие нет», — сказал он.

По его словам, правительство приступило к внедрению в армию натовских стандартов. Речан отметил, что Молдавия увеличивает инвестиции в армию и их объемы, которые поступают от государств НАТО и блока.

Согласно Конституции Молдавии, страна является нейтральной. Однако президент Майя Санду и другие представители властей уже неоднократно высказывались о возможном вступлении республики в НАТО. Например, в апреле 2023 года МИД Молдавии объяснил сближение с альянсом необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности.