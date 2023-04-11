Власти Молдавии объяснили сближение с НАТО

МИД Молдавии объяснил сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии объяснило сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности. Заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В МИД Молдавии заявили, что нейтралитет страны не означает изоляционизма и позволяет выстраивать отношения как с НАТО, так и с другими организациями.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что большинство населения страны не поддерживает вступление в НАТО и такие вопросы следует решать с помощью референдума. Согласно опросам, только 27 процентов молдован одобрительно относятся к идее вступления в военный альянс.

В конце марта Молдавия провела военные учения подразделений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Тренировочные маневры были направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими спецназа разных стран.