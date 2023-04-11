Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 11 апреля 2023Бывший СССР

Власти Молдавии объяснили сближение с НАТО

МИД Молдавии объяснил сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства

Фото: OLIVIER MATTHYS / Pool / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии объяснило сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности. Заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В МИД Молдавии заявили, что нейтралитет страны не означает изоляционизма и позволяет выстраивать отношения как с НАТО, так и с другими организациями.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что большинство населения страны не поддерживает вступление в НАТО и такие вопросы следует решать с помощью референдума. Согласно опросам, только 27 процентов молдован одобрительно относятся к идее вступления в военный альянс.

В конце марта Молдавия провела военные учения подразделений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Тренировочные маневры были направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими спецназа разных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
Путин заявил о положительном эффекте от запрета на вывоз капитала из России
В Конгрессе США потребовали разобраться с утечкой документов Пентагона
Шведская водка вернется в Россию
Россиянам назвали вредные компоненты в составе косметики
На самолете украинского премьера заметили молящие об истребителях эмодзи
Путин заявил о затоваривании на рынке недвижимости
Байден назвал арест журналиста WSJ Гершковича неправомерным
Власти Молдавии объяснили сближение с НАТО
В «Зените» прокомментировали информацию об изменении состава команды летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.