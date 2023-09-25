Среда обитания
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20:52, 25 сентября 2023Среда обитания

Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

Агроном Синьковский: неубранная с газона скошенная трава привлечет вредителей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если оставить на газоне скошенную траву, она может привлечь вредителей и стать площадкой для зарождения различных болезней, которые позже перекинутся на огород. Об опасности решения, популярного среди сторонников органического земледелия, предупредил дачников агроном Петр Синьковский, пишут «Аргументы и Факты».

«Во-первых, на то, чтобы скошенная трава стала питанием для газона, должна пройти не одна неделя. И в суровой реальности вы получаете не просто неаккуратный, замусоренный газон, но обширную площадку для заселения вредителями, а равно арену для зарождения самых разнообразных болезней, которые с газона спокойно перекинутся на ваши сад и огород», — пояснил специалист.

Кроме того, есть риск, что газонная трава не сможет нормально расти под слоем состриженной массы, добавил эксперт. «В итоге вместо красивой лужайки вы получите нечто с проплешинами и залысинами», — подчеркнул Синьковский.

Агроном посоветовал убрать скошенную траву и превратить ее в питательный компост, которым позже можно удобрить газон или огород. «Делать ли исключение после последней стрижки перед зимой? В этом случае теоретически скошенная трава может сыграть роль дополнительного мульчирующего укрытия. Ключевое слово здесь — "теоретически". По весне, после схода снега, вы получите покрытую сгнившими и перепревшими стеблями площадь, которую все равно придется зачищать, поскольку иначе нормальной траве просто не пробиться», — резюмировал эксперт.

Ранее дачникам назвали способы избежать ошибок при осенней перекопке огорода. Так, не следует производить подобные манипуляции с песчаными и легкими почвами. Их лучше просто взрыхлить, так как при глубокой перекопке на поверхности может оказаться менее питательный грунт.

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    Нина Ташевская
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