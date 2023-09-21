Дачникам назвали способы избежать ошибок при осенней перекопке огорода

Агроном Коврижных: стоит отказаться от перекопки песчаных и легких почв

Владельцев дачных участков призвали отказаться от перекопки песчаных и легких почв осенью. Способы избежать ошибок в этом случае им назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Вместо перекопки вышеуказанных почв эксперт посоветовала взрыхлить их. Она пояснила, что при глубокой перекопке на поверхности может оказаться менее питательный грунт. Среди других минусов этого процесса она выделила обеднение почвы и достаточно высокую вероятность того, что под вывернутыми пластами земли могут зимовать сорняки и вредители.

Среди преимуществ осенней перекопки, которые обозначила Коврижных, — возможность эффективно обезвредить вредителей, а также семена сорняков, тем самым избавив себя от дополнительных прополок с началом дачного сезона. Кроме того, весной после перекопки талая вода будет уходить лучше, а воздухообмен не будет нарушаться. Специалист настоятельно порекомендовала провести перекопку и не оставлять грядки до весны при тяжелом и глинистом грунте, либо если почва еще не обработана. Она отметила, что если перекопать огород осенью и одновременно внести в почву органические удобрения, то до весны они будут разлагаться и отдавать в почву полезные вещества.

В сентябре Коврижных посоветовала дачникам провести мульчирование почвы, чтобы подготовить огород к зиме.