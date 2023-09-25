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19:35, 25 сентября 2023Россия

Один человек пострадал при обстреле промпредприятия в российском регионе

Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области один человек пострадал при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска обстреляли город Шебекино в нескольких километрах от российско-украинской границы. При атаке на ряд промышленных предприятий региона пострадала женщина — сотрудница завода, уточнил Гладков. Пострадавшую россиянку госпитализировали с осколочными ранениями левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти.

Помимо этого, повреждены несколько цехов, добавил губернатор. На месте работают оперативные и аварийные службы.

25 сентября ВСУ дважды обстреляли поселок Уразово Белгородской области. При этом были повреждены несколько домовладений, также в населенном пункте была повреждена инфраструктура. В результате ударов никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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