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17:07, 25 сентября 2023Россия

ВСУ повторно обстреляли поселок в российском приграничном регионе

Гладков: поселок Уразово попал под повторный обстрел ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли поселок Уразово в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Под повторный обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

В результате случившегося в одном из частных домовладений разрушена летняя кухня, еще на одном участке повреждена хозяйственная постройка и выбиты окна в доме. Кроме того, в поселке повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в этот же день при обстреле поселка Уразово пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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