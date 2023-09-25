В МВД Афганистана заявили о возможном сотрудничестве с Huawei

«Талибан» и Huawei ведут переговоры об установке камер видеонаблюдения в стране

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) создает крупномасштабную сеть камер наблюдения для афганских городов и ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei в вопросе технического обеспечения плана. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, программа по установке камер слежения по всей стране может включать перепрофилирование американского плана по модернизации кабульской системы видеонаблюдения.

Администрация «Талибана» публично заявила, что сосредоточена на восстановлении безопасности и подавлении «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за многочисленные крупные нападения в афганских городах, что побудило их проконсультироваться с компанией Huawei о возможном сотрудничестве в данной сфере.

Официальный представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани сообщил, что массовое развертывание систем видеонаблюдения является частью новой стратегии безопасности, для полной реализации которой потребуется четыре года. Предполагается, что основное количество камер будет сосредоточено в важных точках в Кабуле и других потенциально небезопасных местах.

Ранее представитель талибов Сухейль Шахин заявил, что движение «Талибан» разорвало отношения с «Исламским движением Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру») и вынудило уйти его боевиков из Афганистана. По словам Шахина, талибы прогнали уйгурских радикалов ради укрепления дружбы с Китаем.