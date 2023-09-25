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16:31, 25 сентября 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали визуально стройнящие модели курток

Стилистка Прядко назвала косухи и куртки-рубашки визуально стройнящей одеждой

Фото: Unsplash

Стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам с пышными формами визуально стройнящие модели курток. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Чтобы придать силуэту более элегантные черты в осеннее время, специалистка посоветовала отказаться от верхней одежды фасона оверсайз и переключить внимание на вещи, которые подчеркивают талию. Среди них эксперт выделила стеганые изделия, косухи, куртки-жакеты и куртки-рубашки.

«Смотрим, чтобы куртка показывала фигуру пропорциональной, от этого и зависит стройность», — указала собеседница издания.

В августе стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая также раскрыла россиянкам с пышными формами способ стать визуально стройнее с помощью одежды. Скрыть проблемные места фигуры и зрительно их уменьшить помогут темные части одежды, при этом необязательно черные, заявила эксперт.

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    Алина Гостева
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