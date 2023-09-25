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20:34, 25 сентября 2023Мир

США создадут миссию для Нагорного Карабаха

Госдеп США анонсировал создание международной миссии для Нагорного Карабаха

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США создадут международную миссию для Нагорного Карабаха, анонсировал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — заявил он.

По его словам, такая инициатива активно обсуждается, и Вашингтон работает над ней вместе с союзниками.

Ранее стало известно, что российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. До этого Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

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    Анастасия Заикина
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