США создадут миссию для Нагорного Карабаха

Госдеп США анонсировал создание международной миссии для Нагорного Карабаха

США создадут международную миссию для Нагорного Карабаха, анонсировал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — заявил он.

По его словам, такая инициатива активно обсуждается, и Вашингтон работает над ней вместе с союзниками.

Ранее стало известно, что российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. До этого Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.