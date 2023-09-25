Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

МО России: миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

Российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России на сайте военного ведомства.

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Министерство также уведомило о поддержании взаимодействия с Баку и Степанакертом, направленного на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права.

Ранее, российские военные доставили 190 тонн продовольствия и горюче-смазочных материалов мирному населению Нагорного Карабаха. Кроме того, они сопроводили перевозку 70 человек из Мартунинского района в Степанакерт.