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14:45, 25 сентября 2023Бывший СССР

Российские миротворцы доставили гуманитарный груз мирному населению Карабаха

МО России: миротворцы доставили 190 тонн гуманитарного груза населению Карабаха

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российские миротворцы доставили 190 тонн продовольствия и горюче-смазочных материалов мирному населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Кроме того, российские военные сопроводили перевозку 70 человек из Мартунинского района в Степанакерт.

Также в расположении миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, которым организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что миротворцы оказывают содействие и присутствуют на переговорах между армянами Карабаха и азербайджанскими властями.

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    Алевтина Запольская
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