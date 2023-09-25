В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

Песков: будущее российских миротворцев в Карабахе еще не определено

Будущее российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще не определено, Москва обсуждает его с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока вряд ли это кто-то сможет сказать, потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку», — сказал представитель Кремля на вопрос журналистов.

Он добавил, что миротворцы оказывают содействие и присутствуют на переговорах между армянами Карабаха и азербайджанскими властями.

Ранее Песков назвал действия российских военных в Карабахе настоящим героизмом. Он подчеркнул, что Москва категорически не согласна с обвинениями Армении в адрес миротворцев.