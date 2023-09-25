Кремль назвал героическими действия российских миротворцев в Карабахе

Песков: российские миротворцы в Карабахе проявляют настоящий героизм

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проявляют настоящий героизм. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва категорически не согласна с попытками возложить ответственность за ситуацию в регионе на российских миротворцев. Песков также добавил, что упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — сказал представитель Кремля.

20 сентября Минобороны России доложило, что автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впоследствии заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что расследование произошедшего дает результаты и виновные понесут наказание.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не перекладывает ответственность за свои неудачи на Россию. При этом он добавил, что российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Нагорного Карабаха и контролировать Лачинский коридор.