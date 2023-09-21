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15:32, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Карабахе погибли российские миротворцы. Кого подозревают в нападении?

В Азербайджане отстранен командир военных, подозреваемых в обстреле миротворцев

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Азербайджане отстранили от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил (ВС) страны, подчиненные которого оказались причастны к гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве РФ.

Отмечается, что в Азербайджане также были задержаны военнослужащие, которые оказались первыми подозреваемыми в совершенном преступлении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). В ведомстве подчеркнули, что поставили в известность российских миротворцев и Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня в регионе, уточнив, что гражданские объекты и население не являются целями операции. В Минобороны Армении опровергли присутствие своих Вооруженных сил в Карабахе и назвали действия Азербайджана крупномасштабной агрессией.

20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти НКР в свою очередь приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Баку.

Атака на российских миротворцев

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. Сообщалось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.

По информации Минобороны РФ, миротворцы возвращались с наблюдательного поста, когда их автомобиль попал под обстрел из стрелкового оружия

Все находившиеся в машине военные погибли. Среди них оказался, в частности, замкомандующего миротворческим контингентом в Карабахе капитан I ранга Иван Ковган. Одновременно с этим он занимал пост замглавы подводными силами Северного флота России по военно-политической работе.

Фото: Давид Галстян / Sputnik / РИА Новости

Днем ранее, 19 сентября, российские миротворцы также попали под обстрел в Карабахе. Как уточнили в Минобороны, в тот момент они сопровождали гражданское население. В результате случившегося никто не пострадал, был поврежден лишь один бронетранспортер.

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Чем миротворцы занимались в Карабахе

Как заявили в Минобороны, в те дни российские миротворцы продолжали выполнять свои функции, несмотря на обострение обстановки в регионе. В ведомстве уточнили, что они эвакуировали мирное население и помогли выехать из наиболее опасных районов более чем 2000 человек. Нуждающимся также оказывалась необходимая медицинская помощь.

Кроме того, командование миротворцев пребывало в контакте с армянской и азербайджанской сторонами для недопущения эскалации конфликта и следило за соблюдением гуманитарных норм и обеспечением безопасности миротворческого контингента.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе была достигнута при участии российских миротворцев.

Реакция сторон

Гибель российских миротворцев прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат заявила, что они «приняли на себя удар ради мира в регионе», подчеркнув, что «черная неблагодарность» не омрачит их подвига Карабахе и «вечным позором ляжет на клеветников».

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21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и принес извинения в связи с гибелью миротворцев. Глава республики пообещал, что по факту случившегося будет проведено тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Уточняется, что Генеральные прокуратуры обоих государств находятся в тесном контакте. Кроме того, азербайджанский лидер сообщил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

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    Алевтина Запольская
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