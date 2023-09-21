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13:31, 21 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об отстранении причастного к гибели миротворцев командира

В Азербайджане отстранили командира корпуса ВС, причастного к гибели миротворцев

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

В Азербайджане отстранили от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил (ВС) республики, подчиненных которого подозревают в гибели российских миротворцев. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве РФ, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что в Азербайджане были задержаны первые подозреваемые в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе. Отмечается, что по факту случившегося будет проведено тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

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    Алевтина Запольская
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