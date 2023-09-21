Стало известно о задержании подозреваемых в гибели миротворцев в Карабахе
Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств РФ.
«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно об отстранении от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Уточнялось, что его подчиненные оказались виновны в гибели российских миротворцев.
21 сентября азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе. По факту случившегося проведут тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.