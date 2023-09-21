Стало известно о задержании подозреваемых в гибели миротворцев в Карабахе

РИА Новости: задержаны подозреваемые за обстрел миротворцев России в Карабахе

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств РФ.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об отстранении от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Уточнялось, что его подчиненные оказались виновны в гибели российских миротворцев.

21 сентября азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе. По факту случившегося проведут тщательное расследование, а виновные понесут наказание. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.